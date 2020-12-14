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Украина и Финляндия начали диалог по противодействию гибридным угрозам - МИД

Киев • УНН

 • 16409 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие по противодействию гибридным угрозам, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Украина и Финляндия начали диалог по противодействию гибридным угрозам - МИД

“14 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Ключевой темой стали приоритеты сотрудничества Украины и Финляндии в 2021 году”, — сообщили в пресс-службе.

Сообщается также, что министры договорились начать на уровне внешнеполитических ведомств диалог в сфере противодействия гибридным угрозам.

“Украина имеет бесценный практический опыт противодействия агрессии во всех ее измерениях: не только военном, но и информационном, экономическом, социальном и культурном. В свою очередь, Финляндия является одним из ведущих европейских центров анализа гибридных угроз. Обмен опытом и координация в этой сфере укрепит национальную безопасность как Украины и Финляндии, так и партнеров”, — подчеркнул глава МИД Украины.

Министры обсудили шаги Украины и Финляндии для борьбы с пандемией и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19.

Кулеба также проинформировал Пекку Хаависто о создании Крымской платформы и ее приоритетах, пригласил Финляндию принять участие в учредительном саммите Крымской платформы в следующем году.

Министр особо отметил вклад Финляндии в развитие украинского образования в рамках проекта “Финская поддержка реформы украинской школы”.

Наконец, Дмитрий Кулеба выразил благодарность Финляндии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, поддержку евроинтеграции нашего государства.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба первым из иностранных коллег поздравил Габриелюса Ландсбергиса с назначением на должность министра иностранных дел Литвы и пригласил его совершить визит в Украину.

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