Україна та Британія підписали заяву про співробітництво в сфері оборони

Спільною заявою глави оборонних відомств України та Британії засвідчили готовність до подальшої взаємодії за низкою напрямів, зокрема щодо підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, співробітництва у сфері навчання, мовної та фахової підготовки, підтримки діяльності з реформування оборонного сектору.

Міністр оборони України та Державний секретар з питань оборони Великої Британії досягли домовленості щодо продовження діалогу стосовно оборонного співробітництва у двосторонньому форматі впродовж 2017 року.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держсекретар з питань оборони Великобританії прибув в Україну.