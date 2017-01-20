Украина и Великобритания подписали заявление о сотрудничестве в сфере обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня, 20 января, министр обороны Украины Степан Полторак и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фаллон по итогам встречи в Киеве подписали Совместное заявление по вопросам развития сотрудничества в оборонной сфере. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Совместным заявлением главы оборонных ведомств Украины и Великобритании показали готовность к дальнейшему взаимодействию по ряду направлений, в частности по подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сотрудничеству в сфере обучения, языковой и профессиональной подготовки, поддержки деятельности по реформированию оборонного сектора.
Министр обороны Украины и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании достигли договоренности о продолжении диалога относительно оборонного сотрудничества в двустороннем формате в течение 2017 года.
Напомним, как сообщал УНН, Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании прибыл в Украину.