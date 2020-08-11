Україна та Білорусь домовилися посилити співпрацю в аграрній сфері

Так, учасники зустрічі обмінялися досвідом розвитку аграрного сектора та домовились про поглиблення торговельно-економічної співпраці між країнами у цій сфері.

"Співпраця в аграрній сфері, з точки зору перспектив і можливостей для торгівлі та галузевої взаємодії, має особливе значення в системі економічних відносин між нашими країнами. Україна та Республіка Білорусь підтримують постійний діалог у сфері санітарних та фітосанітарних норм, що сприяє поглибленню взаємовигідного співробітництва між державами", – зазначив Петрашко.

Наприкінці зустрічі міністр сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь Іван Крупко запросив українську сторону взяти участь в "БЕЛАГРО-2020", одній з найбільших аграрних виставок Республіки Білорусь, що запланована на вересень 2020 року.

Зазначається, що білоруська делегація прибула на запрошення відвідати масштабну українську агропромислову виставку "АГРО-2020 року", яка проходитиме у Києві 11-12 серпня.

Додамо, що за даними міністерства, за 5 місяців 2020 року товарообіг між Україною та Республікою Білорусь склав більше 1,5 млрд доларів США, а за весь 2019 рік - близко 5,6 млрд доларів США. За цим показником Білорусь займає 7-е місце серед усіх партнерів України. За п’ять місяців 2020 року товарообіг аграрної продукції між Україною та Республікою Білорусь склав 213,3 млн доларів.

Раніше в УНН повідомлялося, що у ВР внесли проект постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі.