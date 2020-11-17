Україна та Азербайджан обговорили надання взаємної міжнародно-правової допомоги

"У вівторок, 17 листопада 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Ельмірою Ахундовою. Вони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, а також надання взаємної міжнародно-правової допомоги", - сказано у повідомленні.

Так, Венедіктова наголосила, що в ОГП відкриті до співпраці і зі свого боку гарантують швидку реакцію на питання, які виникають у рамках надання міжнародно-правової допомоги.

"Ми завжди діяли і продовжуватимемо рухатися у чітких рамках міжнародного правового поля та українського законодавства", - наголосила Генеральний прокурор.

Посол завірила, що Азербайджан також зацікавлений у розвитку міжнародних відносин та зауважила, що Генеральний прокурор Азербайджанської Республіки висловив намір особисто зустрітися з Іриною Венедіктовою для поглиблення співпраці.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим протидію корупції та подальші кроки для подолання її проявів.