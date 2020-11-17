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Украина и Азербайджан обсудили оказание взаимной международно-правовой помощи

Украина и Азербайджан обсудили оказание взаимной международно-правовой помощи

Киев  •  УНН

 • 9783 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Эльмирой Ахундовой обсудили вопросы оказания взаимной международно-правовой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Во вторник, 17 ноября 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Эльмирой Ахундовой. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также оказание взаимной международно-правовой помощи", - говорится в сообщении.

Так, Венедиктова отметила, что в ОГП открыты к сотрудничеству и со своей стороны гарантируют быструю реакцию на возникающие вопросы в рамках оказания международно-правовой помощи.

"Мы всегда действовали и будем продолжать двигаться в четких рамках международного правового поля и украинского законодательства", - отметила Генеральный прокурор.

Посол заверила, что Азербайджан также заинтересован в развитии международных отношений и отметила, что Генеральный прокурор Азербайджанской Республики выразил намерение лично встретиться с Ириной Венедиктовой для углубления сотрудничества.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым противодействие коррупции и дальнейшие шаги для преодоления ее проявлений.

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