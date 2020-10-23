Україна своїх не кидає: Денісова розповіла, що буде, якщо апеляцію у справі Марківа відхилять

"Якщо апеляційна скарга буде розглянута таким чином, що вона не буде задоволена, ми будемо йти далі, Україна своїх не кидає", - сказала Денісова.

Нагадаємо, Апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця Віталія Марківа, які доводять його невинуватість.

Як повідомлялося, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017-го.

На засіданні 1 жовтня суд вирішив перенести засідання на 15 і 23 жовтня, щоб перекласти всю розмову Марківа в камері заново.