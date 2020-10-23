Украина своих не бросает: Денисова рассказала, что будет, если апелляцию по делу Маркива отклонят

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65406 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 91756 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121598 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104455 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124062 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100345 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101296 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103690 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101841 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101473 просмотра

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Украина своих не бросает: Денисова рассказала, что будет, если апелляцию по делу Маркива отклонят

Украина своих не бросает: Денисова рассказала, что будет, если апелляцию по делу Маркива отклонят

Киев  •  УНН

 • 12642 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что если апелляционная жалоба по делу нацгвардейца Виталия Маркива не будет удовлетворена, то Украина будет идти дальше и не бросит своих. Об этом Денисова заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Если апелляционная жалоба будет рассмотрена таким образом, что она не будет удовлетворена, мы будем идти дальше, Украина своих не бросает", - сказала Денисова.

Напомним, Апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца Виталия Маркива, доказывающих его невиновность.

Как сообщалось, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017-го.

На заседании 1 октября суд решил перенести заседание на 15 и 23 октября, чтобы перевести весь разговор Маркива в камере заново.

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