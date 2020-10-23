Украина своих не бросает: Денисова рассказала, что будет, если апелляцию по делу Маркива отклонят
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что если апелляционная жалоба по делу нацгвардейца Виталия Маркива не будет удовлетворена, то Украина будет идти дальше и не бросит своих. Об этом Денисова заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Если апелляционная жалоба будет рассмотрена таким образом, что она не будет удовлетворена, мы будем идти дальше, Украина своих не бросает", - сказала Денисова.
Напомним, Апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца Виталия Маркива, доказывающих его невиновность.
Как сообщалось, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017-го.
На заседании 1 октября суд решил перенести заседание на 15 и 23 октября, чтобы перевести весь разговор Маркива в камере заново.