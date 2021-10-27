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Україна стане першою державою поза ЄС, яка координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай

Київ • УНН

 • 19933 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна стане першою державою, яка не будучи членом ЄС, координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні. Про це заявив на брифінгу у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Україна стане першою державою поза ЄС, яка координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай

Цитата

“Сьогодні Україна офіційно очолить стратегію Європейського союзу для Дунайського регіону на наступний рік... Наголошу, що Україна стане першою державою, яка, не будучи членом Європейського Союзу, координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні”, — сказав Кулеба.

Деталі

За словами міністра, у Братиславі відбудеться урочиста церемонія передачі головування від Словаччини до України, яка буде представоена делегацією на чолі з заступником міністра розвитку громад та територій, національним координатором Дунайської стратегії Ігорем Корховим.

Україна братиме участь у формуванні регіональної політики ЄС на рівні держав-членів, розповів Кулеба. Він підкреслив, що разом з головуванням України в Дунайській комісії це свідчить про утвердження держави як європейського гравця в Центральній європі.

Головування України триватиме до кінця 2022 року.

Додамо

Минулого року, вперше за 70 років членства, Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки була обрана посол України в Угорщині Любов Непоп.

Довідково

Дунайська стратегія — це довгострокова політика Європейського Союзу для країн Дунайського регіону. До неї входять дев’ять 14 країн-учасниць. П’ять країн-членів ЄС: Австрія, Болгарія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія та п’ять країн, що не входять до складу ЄС: Боснія і Герцеговина, Молдова, Сербія, Україна та Чорногорія.

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