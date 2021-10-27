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Украина станет первым государством вне ЕС, которое будет координировать деятельность 14 стран бассейна реки Дунай

Киев • УНН

 • 19933 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина станет первым государством, не являющимся членом ЕС, которое будет координировать деятельность 14 стран бассейна реки Дунай и реализацию стратегических инициатив ЕС в регионе. Об этом заявил на брифинге в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Украина станет первым государством вне ЕС, которое будет координировать деятельность 14 стран бассейна реки Дунай

Цитата

“Сегодня Украина официально возглавит стратегию Европейского союза для Дунайского региона на следующий год... Отмечу, что Украина станет первым государством, которое, не являясь членом Европейского Союза, будет координировать деятельность 14 стран бассейна реки Дунай и реализацию стратегических инициатив ЕС в регионе”, — сказал Кулеба.

Детали

По словам Министра, в Братиславе состоится торжественная церемония передачи председательства от Словакии в Украину, которая будет представлена делегацией во главе с заместителем министра развития общин и территорий, национальным координатором Дунайской стратегии Игорем Корховым.

Украина примет участие в формировании региональной политики ЕС на уровне государств-членов, рассказал Кулеба. Он подчеркнул, что вместе с председательством Украины в Дунайской комиссии это свидетельствует об утверждении государства как европейского игрока в Центральной Европе.

Председательство Украины продлится до конца 2022 года.

Добавим

В прошлом году впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Главой на 2021-2023 годы была избрана посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Справочно

Дунайская стратегия — это долгосрочная политика Европейского Союза для стран Дунайского региона. В нее входят девять 14 стран-участниц. Пять стран-членов ЕС: Австрия, Болгария, Германия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Чехия и пять стран, не входящих в ЕС: Босния и Герцеговина, Молдова, Сербия, Украина и Черногория.

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