Україна стала третьою країною у світі за доступністю проживання – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Україна є третьою серед країн світу з найнижчими цінами за індексом вартості проживання (Cost of Living Index 2017). Дешевше мешкати лише в Єгипті та Індії, передає УНН з посиланням на дослідницький портал Numbeo.
Четверте місце посідає Пакистан, п’яте – Грузія. До десятки найбільш дешевих для мешкання країн також увійшли Азербайджан, Сирія, Молдова, Туніс та Мексика.
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Найдорожчим є проживання на Бермудських островах, у Швейцарії, Ісландії, Норвегії та на Багамах.
Для ранжування країн світу за вартістю прожиття досліджуються показники вартості оренди житла, харчів, ціни у ресторанах та купівельна спроможності громадян.
Портал Numbeo здійснює постійний моніторинг вартості проживання у 121-ій країні світу та володіє найбільшою базою даних з цієї тематики.