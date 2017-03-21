Украина стала третьей страной в мире по доступности проживания - исследование

Четвертое место занимает Пакистан, пятое - Грузия. В десятку наиболее дешевых для проживания стран также вошли Азербайджан, Сирия, Молдова, Тунис и Мексика.

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Самым дорогим является размещение на Бермудских островах, в Швейцарии, Исландии, Норвегии и на Багамах.

Для ранжирования стран мира по стоимости жизни исследуются показатели стоимости аренды жилья, еды, цены в ресторанах и покупательной способности граждан.

Портал Numbeo осуществляет постоянный мониторинг стоимости проживания в 121-ой стране мира и обладает самой большой базой данных по этой тематике.