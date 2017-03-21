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Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107100 просмотра

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Украина стала третьей страной в мире по доступности проживания - исследование

Украина стала третьей страной в мире по доступности проживания - исследование

Киев • УНН

 • 9951 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Украина является третьей среди стран мира по самым низким ценам по индексу стоимости проживания (Cost of Living Index 2017). Дешевле жить только в Египте и Индии, передает УНН со ссылкой на исследовательский портал Numbeo.

Четвертое место занимает Пакистан, пятое - Грузия. В десятку наиболее дешевых для проживания стран также вошли Азербайджан, Сирия, Молдова, Тунис и Мексика.

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Самым дорогим является размещение на Бермудских островах, в Швейцарии, Исландии, Норвегии и на Багамах.

Для ранжирования стран мира по стоимости жизни исследуются показатели стоимости аренды жилья, еды, цены в ресторанах и покупательной способности граждан.

Портал Numbeo осуществляет постоянный мониторинг стоимости проживания в 121-ой стране мира и обладает самой большой базой данных по этой тематике.

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