Украина стала третьей страной в мире по доступности проживания - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украина является третьей среди стран мира по самым низким ценам по индексу стоимости проживания (Cost of Living Index 2017). Дешевле жить только в Египте и Индии, передает УНН со ссылкой на исследовательский портал Numbeo.
Четвертое место занимает Пакистан, пятое - Грузия. В десятку наиболее дешевых для проживания стран также вошли Азербайджан, Сирия, Молдова, Тунис и Мексика.
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Самым дорогим является размещение на Бермудских островах, в Швейцарии, Исландии, Норвегии и на Багамах.
Для ранжирования стран мира по стоимости жизни исследуются показатели стоимости аренды жилья, еды, цены в ресторанах и покупательной способности граждан.
Портал Numbeo осуществляет постоянный мониторинг стоимости проживания в 121-ой стране мира и обладает самой большой базой данных по этой тематике.