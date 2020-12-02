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Україна стала основним постачальником меду до Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У 2020 році Україна на 16% наростила експорт меду до Європейського Союзу і стала основним постачальником меду до країн Європи, експортувавши понад 40 млн кг. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“Україна збільшила експорт меду до Європейського Союзу на 16%, ставши постачальником № 1 до країн Європи. Обсяги поставок українського меду в ЄС за січень-серпень 2020-го зросли на 16% (проти такого ж періоду 2019-го), а з Китаю — скоротилися на 19%. Відтак Україна стала постачальником меду № 1 до Європейського Союзу”, — йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що за попередніми даними європейської Робочої групи з меду Copa-Сogeca, в 2020 році в країнах ЄС врожай меду знизився на 40%, через несприятливі погодні умови.

Вказано, що у період з січня по вересень Україна експортувала близько 49 млн кг меду на загальну суму в понад 80,5 млн доларів. Найбільшу кількість меду експортували до Європейського Союзу — 40,3 млн кг, на другому місці Сполучені Штати Америки — 4,9 млн, на третьому — Туреччина — 2,2 млн кг.

Нагадаємо, Україна за три квартали скоротила експорт товарів на 5,6%, імпорт — на 14,3%.

Також нагадаємо, що у 2018 році Україна посідала п’яте місце у світі за обсягом виробництва меду.

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