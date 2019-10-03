Україна стала годувальницею Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Українські продукти харчування користуються попитом на європейському ринку. Про це пише англомовне видання "Business Ukraine", передає УНН.
Уточнюється, що Україна сьогодні є третім головним постачальником продуктів харчування в ЄС. Тільки за рік (липень 2018 - липень 2019) експорт української сільськогосподарської продукції в ЄС зріс на 34,3%, і досяг нового рекордного рівня в 4,1 млрд дол.
У ТОП експортних товарів увійшли:
- зернові (на 1,8 млрд дол.);
- рослинні масла (922 млн дол.);
- насіння олійних культур (385 млн дол.)
- м'ясо птиці (переважно курятина) (117 млн дол.).
Основними споживачами української сільськогосподарської продукції були Нідерланди (18%), Іспанія (13,5%), Польща (13,4%), Німеччина (11,1%) й Італія (10,6%).
Як повідомляв Bloomberg, Китай веде переговори з урядом України про відкриття свого ринку для української курятини.
Нагадаємо, Європейська комісія також ініціювала збільшення квот на ввезення української курятини з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн на рік, що дозволить вітчизняним виробникам істотно наростити поставки м'яса птиці в Європу. Ініціативу ЄК міжнародне видання POLITICO пов'язує з найбільшим виробником і експортером курятини в Україні, компанією "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.