Украина стала кормилицей Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Украинские продукты питания пользуются спросом на европейском рынке. Об этом пишет англоязычное издание "Business Ukraine", передает УНН.
Уточняется, что Украина сегодня является третьим главным поставщиком продуктов питания в ЕС. Только за год (июль 2018 - июль 2019) экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС вырос на 34,3%, и достиг нового рекордного уровня в 4,1 млрд дол.
В ТОП экспортных товаров вошли:
- зерновые (на 1,8 млрд долл.);
- растительные масла (922 млн долл.);
- семена масличных культур (385 млн долл.)
- мясо птицы (преимущественно курятина) (117 млн долл.).
Основными потребителями украинской сельскохозяйственной продукции были Нидерланды (18%), Испания (13,5%), Польша (13,4%), Германия (11,1%) и Италия (10,6%).
Как сообщал Bloomberg, Китай ведет переговоры с правительством Украины об открытии своего рынка для украинской курятины.
Напомним, Европейская комиссия также инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным производителям существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу. Инициативу ЕК международное издание POLITICO связывает с крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине, компанией "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.