Україна спростувала заяви бойовиків про наявність хімічної зброї у ЗСУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Українська сторона СЦКК спростувала інформацію, поширену незаконними збройними формуваннями ОРДЛО, про наявність на складах Збройних сил України хімічної зброї. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Українська сторона СЦКК повідомляє, що надалі в інформаційному просторі засобів масової інформації ОРДЛО заявляються фейкові інформаційні повідомлення із заявами лідерів НЗФ (незаконних збройних формувань — ред.) ОРДЛО з метою дискредитації керівництва України у порушенні міжнародного права”, — йдеться у повідомленні.

У прес-центрі нагадали, що 17 квітня, на одному із сайтів ОРДЛО було опубліковано матеріал із заявою представника “народної міліції ОРЛО” Андрія Морочко під назвою “ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества — Народная милиция”.

“Інформація, яка викладена в даному інформаційному матеріалі, не відповідає дійсності, оскільки керівництво держави 13 січня 1993 року підписало Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення”, — підкреслили в СЦКК.

При цьому українська сторона нагадала, що відповідний міжнародний договір, підписаний в рамках ООН в галузі контролю озброєнь і має на меті повну заборону виробництва і використання хімічної зброї з огляду на її шкідливість для довкілля і здоров’я людини, а також визначає зобов’язання держав-учасниць у цій сфері.

“Україна, на відміну від Російської Федерації та її помічників у особі керівництва НЗФ ОРДЛО, ці зобов’язання виконала повністю, як і зобов’язання відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення, яка спрямована на припинення використання протипіхотних мін, як одного із засобів збройної боротьби”, — наголосили у прес-центрі штабу АТО.

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