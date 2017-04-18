Украина опровергла заявления боевиков о наличии химического оружия у ВСУ

“Украинская сторона СЦКК сообщает, что в дальнейшем в информационном пространстве средств массовой информации ОРДЛО заявляются фейковые информационные сообщения с заявлениями лидеров НЗФ (незаконных вооруженных формирований — ред.) ОРДЛО с целью дискредитации руководства Украины в нарушении международного права”, — говорится в сообщении.

В пресс-центре напомнили, что 17 апреля, на одном из сайтов ОРДЛО был опубликован материал заявлению представителя “народной милиции ОРЛО” Андрея Морочко под названием “ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганского районе отравляющие вещества — Народная милиция”.

“Информация, изложенная в данном информационном материале, не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 подписало Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении”, — подчеркнули в СЦКК.

При этом украинская сторона напомнила, что соответствующий международный договор подписанный в рамках ООН в области контроля вооружений и имеет целью полный запрет производства и применения химического оружия учитывая ее вредность для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств участниц в этой сфере.

“Украина, в отличие от Российской Федерации и его помощников в лице руководства НЗФ ОРДЛО, эти обязательства выполнила полностью, как и обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая направлена ​​на прекращение использования противопехотных мин, как одного из средств вооруженной борьбы”, - отметили в пресс-центре штаба АТО.