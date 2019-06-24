Україна сподівається отримати понад 600 млн дол. технічної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Україна у 2019 році очікує отримати приблизно 615,8 млн дол. міжнародної технічної допомоги (МТД). Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.
"За даними посольств та представництв донорів, очікуваний обсяг ресурсів МТД, які планується надати Україні у 2019 році, становить приблизно 615,8 млн дол. США", - йдеться в макроогляді.
Так, очікуються від донорів такі суми (за курсом НБУ на 1 січня 2018 року):
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- США - 204,44 млн дол.
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- Швейцарія - 25,6 млн дол.
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- Швеція - 22,3 млн дол.
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- Данія - 19,6 млн дол.
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- Європейська комісія - 213,04 млн дол.
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- ООН - 105,2 млн дол.
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- ОБСЄ - 2,16 млн дол.
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- МБРР - 7,0 млн дол.
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- ЄІБ - 10,6 млн дол.
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- НЕФКО - 5,86 млн дол.
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Нагадаємо, в Україні зареєстровано 425 проектів міжнародної технічної допомоги.