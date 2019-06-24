Украина надеется получить более 600 млн долл. технической помощи

"По данным посольств и представительств доноров, ожидаемый объем ресурсов МТП, которые планируется предоставить Украине в 2019 году, составляет примерно 615,8 млн долл. США", - говорится в макрообзоре.

Так, ожидаются от доноров такие суммы (по курсу НБУ на 1 января 2018 года):



США - 204,44 млн долл.



Швейцария - 25,6 млн долл.



Швеция - 22,3 млн долл.



Дания - 19,6 млн долл.



Европейская комиссия - 213,04 млн долл.



ООН - 105,2 млн долл.



ОБСЕ - 2,16 млн долл.



МБРР - 7,0 млн долл.



ЕИБ - 10,6 млн долл.



НЕФКО - 5,86 млн долл.



Напомним, в Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи.