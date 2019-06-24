Украина надеется получить более 600 млн долл. технической помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украина в 2019 году ожидает получить примерно 615,8 млн долл. международной технической помощи (МТП). Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из обнародованного Министерством финансов июньского макрообзора.
"По данным посольств и представительств доноров, ожидаемый объем ресурсов МТП, которые планируется предоставить Украине в 2019 году, составляет примерно 615,8 млн долл. США", - говорится в макрообзоре.
Так, ожидаются от доноров такие суммы (по курсу НБУ на 1 января 2018 года):
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- США - 204,44 млн долл.
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- Швейцария - 25,6 млн долл.
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- Швеция - 22,3 млн долл.
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- Дания - 19,6 млн долл.
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- Европейская комиссия - 213,04 млн долл.
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- ООН - 105,2 млн долл.
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- ОБСЕ - 2,16 млн долл.
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- МБРР - 7,0 млн долл.
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- ЕИБ - 10,6 млн долл.
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- НЕФКО - 5,86 млн долл.
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Напомним, в Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи.