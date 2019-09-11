Україна сподівається отримати 500 млн євро від ЄС до кінця року - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Україна сподівається виконати свою частину умов і отримати 500 млн євро від ЄС до кінця року. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час візиту у Брюссель, передає УНН.
"Нам дійсно потрібно ухвалити декілька актів законодавства для цього, ми дійсно вже дещо зробили, і сьогодні ми просто пройшлися, бо часу не так багато – нам потрібно отримати цей транш до кінця року. Тому що в нас в цьому році пікові виплати по зовнішній заборгованості, і нам цей транш дуже важливий як підтримка нашого фінансового балансу", – сказав Кулеба.
Він сподівається, що Україна зможе виконати свою частину умов, а ЄС - свою, і до кінця року ми отримаємо гроші.
Раніше УНН повідомляв, що ЄС готовий виділити Україні черговий транш програми макрофінансової допомоги у 500 мільйонів євро після виконання необхідних умов.