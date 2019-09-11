Украина надеется получить 500 млн евро от ЕС до конца года - Кулеба

"Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много - нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности, и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса", - сказал Кулеба.

Он надеется, что Украина сможет выполнить свою часть условий, а ЕС - свою, и до конца года мы получим деньги.

Ранее УНН сообщал, что ЕС готов выделить Украине очередной транш программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро после выполнения необходимых условий.