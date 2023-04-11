Україна сподівається на розширення поставок важкої зброї від Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна сподівається на розширення поставок важкої зброї, зокрема танків, броньованих машин, а також боєприпасів від Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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«Ми вдячні уряду Канади до приєднання «леопардової коаліції». Сподіваємося на розширення поставок важкої зброї, зокрема танків, броньованих машин, а також боєприпасів. Ми це також обговорили сьогодні з Трюдо, членами уряду», - сказав Шмигаль.
Він повідомив, що також обговорив з Трюдо питання участі канадських компаній у повоєнному відновленні України.
«Це буде наймасштабніший проект в Європі з часів другої світової війни. За оцінками Світового банку сьогодні мова йде про 411 мільярдів доларів руйнацій та втрат, які росія завдала Україні. Очікуємо на рішення канадського уряду щодо використання фінансових інструментів для стимулювання діяльності канадських компаній в Україні», - розповів Шмигаль.
Доповнення
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, яка включає передачу 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів.