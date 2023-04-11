Украина надеется на расширение поставок тяжелого оружия от Канады

Цитата

«Мы благодарны правительству Канады за присоединение «к коалиции леопардов». Надеемся на расширение поставок тяжелого оружия, в частности танков, бронированных машин, а также боеприпасов. Мы это также обсудили сегодня с Трюдо, членами правительства», - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что также обсудил с Трюдо вопрос участия канадских компаний в послевоенном восстановлении Украины.

«Это будет самый масштабный проект в Европе со времен второй мировой войны. По оценкам Всемирного банка, сегодня речь идет о 411 миллиардах долларов разрушений и потерь, которые россия нанесла Украине. Ожидаем решения канадского правительства по использованию финансовых инструментов для стимулирования деятельности канадских компаний в Украине», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине, которая включает передачу 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.