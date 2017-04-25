Україна сподівається на проведення морських досліджень на німецьких суднах – Л.Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україна сподівається проводити морські дослідження на німецьких наукових суднах. Про це заявила Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з Президентом Німецького дослідницького співтовариства Петером Штрошнайдером, передає УНН з посиланням на прес-службу Міносвіти.
“Україна через незаконну анексію Криму Росією втратила значну частину інфраструктури морських досліджень, розташовану в Севастополі, і зараз з міжнародною допомогою відновлює таку інфраструктуру в Одесі. Україна вдячна партнерам, які надають сприяння в цьому відновленні”, — заявила Л.Гриневич.
Крім того міністр нагадала, що через незаконну анексію півострова Україна також втратила науковое судно, яке використовувалося для морських досліджень.
Л.Гриневич сподівається, що в рамках спільних досліджень “українські науковці зможуть працювати на німецьких суднах, поки Україна не врегулює це питання”.
Вона також додала, щозапуск Нацфонду досліджень стане важливим елементом у системі фінансування науки.
“Зокрема, він має відіграти важливу роль у підтримці грантового фінансування прикладних досліджень”, — уточнила Л.Гриневич.
В свою чергу президент Німецького дослідницького співтовариства П.Штрошнайдер запевнив, що така співпраця є більш ніж можливою. Але питання, за його словами, потребує вирішення на системному рівні.
“Довіра має бути такою, щоб у чесності конкурсу не сумнівалися не лише переможці, а й проекти, які не отримали грошей. Лише так ця система реально працюватиме. Крім того, важливо чітко зрозуміти різницю між прикладними і фундаментальними дослідженнями, не забувати, що саме фундаментальні дослідження здійснюють прориви, що повністю змінюють сприйняття світу людиною”, — відзначив П.Штрошнайдер.
Як повідомляв УНН, слухання про порушення РФ конвенції ООН з морського права призначено на 12 травня.