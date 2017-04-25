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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36611 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101154 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153929 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115415 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115919 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина надеется на проведение морских исследований на немецких судах - Л.Гриневич

Украина надеется на проведение морских исследований на немецких судах - Л.Гриневич

Киев  •  УНН

 • 12856 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украина надеется проводить морские исследования на немецких научных судах. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с Президентом Немецкого исследовательского сообщества Петером Штрошнайдером, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Украина за незаконной аннексией Крыма Россией потеряла значительную часть инфраструктуры морских исследований, расположенную в Севастополе, и сейчас с международной помощью восстанавливает такую ​​инфраструктуру в Одессе. Украина благодарна партнерам, оказывающие содействие в этом восстановлении", - заявила Л.Гриневич.

Кроме того министр напомнила, что из-за незаконной аннексию полуострова Украина также потеряла науковое судно, которое использовалось для морских исследований.

Л.Гриневич надеется, что в рамках совместных исследований "украинские ученые смогут работать на немецких судах, пока Украина не урегулирует этот вопрос".

Она также добавила, щозапуск Нацфонда исследований станет важным элементом в системе финансирования науки.

"В частности, он должен сыграть важную роль в поддержке грантового финансирования прикладных исследований", - уточнила Л.Гриневич.

В свою очередь президент Немецкого исследовательского сообщества П.Штрошнайдер заверил, что такое сотрудничество более чем возможной. Но вопрос, по его словам, требует решения на системном уровне.

"Доверие должно быть таким, чтобы в честности конкурса не сомневались не только победители, но и проекты, которые не получили денег. Только так эта система реально работает. Кроме того, важно четко понять разницу между прикладными и фундаментальными исследованиями, не забывать, что именно фундаментальные исследования осуществляют прорывы, полностью меняют восприятие мира человеком", - отметил П.Штрошнайдер.

Как сообщал УНН, слушания о нарушении РФ конвенции ООН по морскому праву назначено на 12 мая.

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