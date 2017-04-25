Украина надеется на проведение морских исследований на немецких судах - Л.Гриневич
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украина надеется проводить морские исследования на немецких научных судах. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с Президентом Немецкого исследовательского сообщества Петером Штрошнайдером, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Украина за незаконной аннексией Крыма Россией потеряла значительную часть инфраструктуры морских исследований, расположенную в Севастополе, и сейчас с международной помощью восстанавливает такую инфраструктуру в Одессе. Украина благодарна партнерам, оказывающие содействие в этом восстановлении", - заявила Л.Гриневич.
Кроме того министр напомнила, что из-за незаконной аннексию полуострова Украина также потеряла науковое судно, которое использовалось для морских исследований.
Л.Гриневич надеется, что в рамках совместных исследований "украинские ученые смогут работать на немецких судах, пока Украина не урегулирует этот вопрос".
Она также добавила, щозапуск Нацфонда исследований станет важным элементом в системе финансирования науки.
"В частности, он должен сыграть важную роль в поддержке грантового финансирования прикладных исследований", - уточнила Л.Гриневич.
В свою очередь президент Немецкого исследовательского сообщества П.Штрошнайдер заверил, что такое сотрудничество более чем возможной. Но вопрос, по его словам, требует решения на системном уровне.
"Доверие должно быть таким, чтобы в честности конкурса не сомневались не только победители, но и проекты, которые не получили денег. Только так эта система реально работает. Кроме того, важно четко понять разницу между прикладными и фундаментальными исследованиями, не забывать, что именно фундаментальные исследования осуществляют прорывы, полностью меняют восприятие мира человеком", - отметил П.Штрошнайдер.
Как сообщал УНН, слушания о нарушении РФ конвенции ООН по морскому праву назначено на 12 мая.