Україна сплатить свій внесок до Чорнобильського фонду “Укриття” ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уряд ухвалив рішення щодо своєчасного та у повному обсязі виконання міжнародних зобов’язань України щодо внесків до Чорнобильського фонду “Укриття”. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.
Відповідне рішення Кабінету Міністрів було прийнято під час засідання Уряду.
За словами Семерака, рішення уряду дозволить виконати взяті Україною зобов’язання щодо продовження участі у фінансуванні проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на спорудження нового безпечного конфайнмента та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему на промисловому майданчику ДСП “Чорнобильська АЕС”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін схвалив перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
Зокрема, як зазначили у прес-службі, буде погашена курсова різниця у сумі 299 434 624 грн., яка утворилася через зміну курсу гривні до долара США у 2014-2016 роках.
Довідково: Україна є одним із вкладників Чорнобильського фонду “Укриття”, загальний внесок якої до ЧФУ складається з майнової та грошової частини і становить 167 млн 563 тис. дол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ЧАЕС введуть в експлуатацію завод з переробки радіоактивних відходів
З цього фонду, адміністратором якого є ЄБРР, фінансується План здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, відповідно до якого будується новий безпечний конфайнмент (НБК) об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС.
Розподіл суми внеску за 1997-2017 роки здійснюється відповідно до Порядку перерахування внеску України до Чорнобильського фонду “Укриття”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 р. № 1927.