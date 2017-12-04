Украина оплатит свой вклад в Чернобыльский фонд "Укрытие" ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительство приняло решение о своевременном и в полном объеме выполнение международных обязательств Украины по взносам в Чернобыльский фонд "Укрытие". Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Соответствующее решение Кабинета Министров было принято во время заседания правительства.
По словам Семерака, решение правительства позволит выполнить взятые Украиной обязательства по продолжению участия в финансировании проектов международной технической помощи, направленных на строительство нового безопасного конфайнмента и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на промышленной площадке ГСП "Чернобыльская АЭС".
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В частности, как отметили в пресс-службе, будет погашена курсовая разница в сумме 299 434 624 грн, которая образовалась из-за смены курса гривни к доллару США в 2014-2016 годах.
Справка: Украина является одним из вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие", общий вклад которой в ЧФУ состоит из имущественного и денежного содержания и составляет 167 млн 563 тыс. долл.
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Из этого фонда, администратором которого является ЕБРР, финансируется План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие", согласно которому строится новый безопасный конфайнмент (НБК) объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС.
Распределение суммы взноса за 1997-2017 годы осуществляется в соответствии с Порядком перечисления взноса Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 2002 № 1927.