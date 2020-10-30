Україна співпрацюватиме з Афганістаном у галузі освіти і науки

"29 жовтня 2020 року відбулась зустріч за участю заступника міністра освіти і науки України Артура Селецького із надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Афганістан в Україні Валі Монаваром. Учасники заходу обговорили можливості сприяння розвитку прямого співробітництва між університетами країн, обмін студентами та викладачами, особливості впровадження дистанційного навчання", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що також заступник міністра висловив впевненість пану послу у продовженні ефективного діалогу щодо активізації співробітництва між Україною та Афганістаном в освітній сфері. За результатами зустрічі домовлено про укладення відповідного меморандуму.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки опрацьовує питання створення е-платформи для студентів-іноземців.