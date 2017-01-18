Україна сьогодні вшановує пам'ять про примусово вивезених українців в Німеччину

З часів використання рабської праці примусові роботи до Німеччини під час Другої світової війни були найбільш масовим застосуванням праці іноземців в економіці окремої держави.

На примусових роботах працювали 13,5 млн іноземних робітників: військовополонені, в'язні концтаборів, цивільні особи. 8,4 млн цивільних були вихідцями з країн Західної та Східної Європи. З них станом на 30 вересня 1944 р. 3 млн були вивезені з території СРСР. З них, за оцінками дослідників, - 1,7-2,4 млн осіб були українцями.

Довідка УНН: Остарбайтери - німецький термін для означення осіб, які були вивезені гітлерівцями зі східних окупованих територій, переважно з Рейхскомісаріату Україна, протягом Другої світової війни на примусові роботи до Німеччини.