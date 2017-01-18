Украина сегодня чтит память о принудительно вывезенных украинцах в Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня, 18 января, вспоминают принудительный вывоз населения в Германию, который начался 75 лет назад, сообщает УНН.
Со времен использования рабского труда принудительные работы в Германии во время Второй мировой войны были самым массовым применением труда иностранцев в экономике отдельного государства.
На принудительных работах работали 13,5 млн. иностранных рабочих: военнопленные, узники концлагерей, гражданские лица. 8,4 млн. гражданских были выходцами из стран Западной и Восточной Европы. Из них по состоянию на 30 сентября 1944 года 3 млн были вывезены с территории СССР. Из них, по оценкам исследователей, - 1,7-2,4 млн человек были украинцами.
Справка УНН: Остарбайтеры - немецкий термин для обозначения лиц, которые были вывезены гитлеровцами из восточных оккупированных территорий, преимущественно из Рейхскомиссариата Украины, во время Второй мировой войны на принудительные работы в Германию.