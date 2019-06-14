Україна сьогодні виступить у трибуналі в справі проти Росії

КИЇВ. 14 червня. УНН. У Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді в нідерландському місті Гаага сьогодні продовжаться усні слухання у межах міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду справи, що стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. У завершальний день слухань виступить України, передає УНН.