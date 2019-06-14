Україна сьогодні виступить у трибуналі в справі проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді в нідерландському місті Гаага сьогодні продовжаться усні слухання у межах міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду справи, що стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. У завершальний день слухань виступить України, передає УНН.
"У п’ятницю у другій половині дня ми закінчимо цей тиждень представленням української позиції і будемо чекати після цього вже на позицію суду щодо вирішення справи по юрисдикції", - повідомила агент України на слуханнях, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
Поточні слухання стосуються питання юрисдикції трибуналу для розгляду "великої справи України проти Росії".
У понеділок суд опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму".
Україна вважає, що Росії не вдасться уникнути юрисдикції суду.