Україна сьогодні представить позицію в суді ООН за позовом проти РФ

КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна у вівторок, 4 червня, протягом трьох годин представлятиме контраргументи на позицію Російської Федерації у Міжнародному суді ООН в нідерландському місті Гаага. Про це заявила напередодні заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після розгляду у суді ООН справи щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, передає УНН.