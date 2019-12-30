Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 61%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 грудня зменшився до 19,104 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 28 грудня з ПСГ України відібрано 56,56 млн куб. м.
При цьому в даних за 28 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 4,33 млн куб. м, з Угорщини - 7,99 млн куб. м, з Польщі - 1,09 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 61%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз знизить ціни на газ для населення у грудні до 4277 грн за тис. куб. м.