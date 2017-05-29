Україна розширюватиме військову співпрацю з Чехією - С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Україна розширюватиме співпрацю у військово-технічній сфері та військово-медичному забезпеченні з Чехією. Про це журналістам заявив Міністр оборони України Степан Полторака за результатами зустрічі з Міністром оборони Чеської Республіки Мартіном Стропніцким, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорили питання спільної участі наших відомств у багатонаціональних навчаннях, які заплановані і відпрацьовані вході нашого плану співпраці на 2017 рік. Ми розглянули питання, пов'язані з заходами по підготовці військ і логістичних проектів",- сказав С.Полторак.
За його словами, відомства розглянули питання фахової підготовки військових обох країн, зокрема, сил спеціальних операцій, інженерних і снайперських підрозділів.
"Ми розглянули можливість розширення співпраці у військово-технічній взаємодії і співпраці на всіх рівнях, а також розглянули питання можливості надання і розширення нашої співпраці у військово-технічному забезпеченні ЗСУ",- сказав С.Полторак.
Він також додав, що в ході зустрічі міністри обговорили ряд важливих питань, пов'язаних з безпекою ситуацією в світі.
Крім того, за словами С.Полторака, він проінформував колегу про останні події на сході України, стан виконання Мінських угод і "надзвичайно високий рівень порушення з боку РФ терористичних угруповань Мінських угод".
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