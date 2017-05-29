Украина будет расширять военное сотрудничество с Чехией - С.Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Украина будет расширять сотрудничество в военно-технической сфере и военно-медицинском обеспечении с Чехией. Об этом журналистам заявил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с Министром обороны Чешской Республики Мартином Стропницким, передает корреспондент УНН.
"Мы обсудили вопросы совместного участия наших ведомств в многонациональных учениях, которые запланированы и отработанные входе нашего плана сотрудничества на 2017 год. Мы рассмотрели вопросы, связанные с мерами по подготовке войск и логистических проектов", - сказал С.Полторак.
По его словам, ведомства рассмотрели вопрос профессиональной подготовки военных обеих стран, в частности, сил специальных операций, инженерных и снайперских подразделений.
"Мы рассмотрели возможность расширения сотрудничества в военно-технической взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях, а также рассмотрели вопрос о возможности предоставления и расширения нашего сотрудничества в военно-техническом обеспечении ВСУ", - сказал С.Полторак.
Он также добавил, что в ходе встречи министры обсудили ряд важных вопросов, связанных с безопасностью ситуацией в мире.
Кроме того, по словам С.Полторака, он проинформировал коллегу о последних событиях на востоке Украины, состояние выполнения Минских соглашений и "чрезвычайно высокий уровень нарушения со стороны РФ террористических группировок Минских соглашений".
Как сообщал УНН, НАТО создаст платформу для подготовки специалистов на базе Национальной академии.