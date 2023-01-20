Україна розробляє план ведення війни спільно зі США – Міллі

Цитата

“Україна розробляє плани. Військове керівництво України обговорювало ці плани зі мною. Тобто, ці плани розробляються, подивимося, як це все завершиться”, – заявив Міллі.

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За його словами, українська армія має певні переваги та успіхи в тактиці ведення бойових дій.

Зокрема, генерал акцентував увагу на двох успішних операціях – деокупації Харківської області та Херсона.

“Ми надаємо військове оснащення та обладнання, готуємо військовий персонал. Подивимося, що станеться далі, і чим це завершиться”, – додав Міллі.

Доповнення

Генерал Міллі також заявив, що з військової точки зору, вигнати російську армію з усіх тимчасово-окупованих територій України у 2023 році буде дуже важко? оскільки лінія бойових дій доволі велика, і там перебуває велика кількість російської армії.