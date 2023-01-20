Украина разрабатывает план ведения войны совместно с США – Милли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Военное руководство Украины совместно с США разрабатывает план ведения войны. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга по итогам заседания в формате “Рамштайн” заявил, что лично принимает в этом участие, передает корреспондент УНН.
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“Украина разрабатывает планы. Военное руководство Украины обсуждало эти планы со мной. То есть, эти планы разрабатываются, посмотрим, как это все завершится”, – заявил Милли.
Детали
По его словам, украинская армия имеет определенные преимущества и успехи в тактике ведения боевых действий.
В частности, генерал акцентировал внимание на двух успешных операциях – деоккупации Харьковской области и Херсона.
“Мы предоставляем военное оснащение и оборудование, готовим военный персонал. Посмотрим, что произойдет дальше, и чем это завершится”, – добавил Милли.
Дополнение
Генерал Милли также заявил, что с военной точки зрения, изгнать российскую армию со всех временно-оккупированных территорий Украины в 2023 году будет очень трудно, поскольку линия боевых действий довольно велика, и там находится большое количество российской армии.