Украина разрабатывает план ведения войны совместно с США – Милли

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“Украина разрабатывает планы. Военное руководство Украины обсуждало эти планы со мной. То есть, эти планы разрабатываются, посмотрим, как это все завершится”, – заявил Милли.

Детали

По его словам, украинская армия имеет определенные преимущества и успехи в тактике ведения боевых действий.

В частности, генерал акцентировал внимание на двух успешных операциях – деоккупации Харьковской области и Херсона.

“Мы предоставляем военное оснащение и оборудование, готовим военный персонал. Посмотрим, что произойдет дальше, и чем это завершится”, – добавил Милли.

Дополнение

Генерал Милли также заявил, что с военной точки зрения, изгнать российскую армию со всех временно-оккупированных территорий Украины в 2023 году будет очень трудно, поскольку линия боевых действий довольно велика, и там находится большое количество российской армии.