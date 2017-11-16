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Україна розраховує на підтримку позиції ЄП у декларації саміту "Східного партнерства"

Україна розраховує на підтримку позиції ЄП у декларації саміту "Східного партнерства"

Київ • УНН

 • 10629 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна погоджується з запропонованим Європарламентом баченням "Східного партнерства", яке має полягати у чіткій диференціації відносин ЄС з країнами-партнерами на основі їх євроінтеграційних амбіцій, і сподівається на підтримку позиції євродепутатів у підсумковій декларації саміту "Східного партнерства", який відбудеться 24 листопада у Брюсселі. Про це йдеться в оприлюдненому у четвер коментарі МЗС України, передає УНН.

“Україна вітає ухвалення 15 листопада 2017 року доповіді Європейського парламенту “Рекомендації Раді ЄС, Європейській комісії та Європейській службі зовнішньої діяльності щодо подальшого розвитку ініціативи ЄС “Східне партнерство”... Україна поділяє запропоноване Європарламентом бачення “Східного партнерства”, яке має полягати у чіткій диференціації відносин ЄС з країнами-партнерами на основі їх євроінтеграційних амбіцій та застосування принципу “більше за більше”, - йдеться у коментарі.

Також українська сторона відзначила той факт, що депутати ЄП у своїй доповіді підтримали ініціативи Президента Петра Порошенка про перспективу приєднання асоційованих партнерів до Митного союзу, Енергетичного союзу, Спільного цифрового ринку, асоціації з Шенгенською зоною, а також поглиблення співпраці в інших сферах секторального співробітництва з ЄС.

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"Ми особливо вдячні Європарламенту за підтвердження підтримки України у захисті її суверенітету, територіальної цілісності та протидії триваючій російській агресії. Євродепутати також відзначили важливість розгортання поліцейської місії ОБСЄ на сході України та необхідність збереження консолідованого тиску держав-членів ЄС на Росію, зокрема шляхом посилення цільових санкцій, з метою врегулювання конфлікту на сході України та відновлення українського суверенітету над Кримом", - сказано у коментарі.

"Українська сторона сподівається, що позиція Європарламенту, висловлена у зазначеній Доповіді, буде врахована в заключній декларації п’ятого саміту “Східного партнерства”, який відбудеться 24 листопада 2017 року в Брюсселі", - підсумували у МЗС.

Як повідомляв УНН, ЄП ухвалив рішення, запропонувавши країнам Східного партнерства, які здійснили значний прогрес в проведенні реформ, пов’язаних з ЄС, надати можливість приєднатися до європейського Митного та Енергетичного союзу, а також створити для України, Грузії та Молдови трастовий фонд.

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