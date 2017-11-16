Украина рассчитывает на поддержку позиции ЕП в декларации саммита "Восточного партнерства"

ukru
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 26732 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 54851 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74275 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80748 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80155 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63713 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100165 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100758 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 132170 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116094 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 108908 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 92370 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 108107 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 112886 просмотра
Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

11 марта, 12:00 • 56011 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 112886 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 135657 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 132170 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 133773 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 156450 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 32733 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 111817 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 118874 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 119595 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 124667 просмотра
Актуальное
Украина рассчитывает на поддержку позиции ЕП в декларации саммита "Восточного партнерства"

Украина рассчитывает на поддержку позиции ЕП в декларации саммита "Восточного партнерства"

Киев  •  УНН

 • 10617 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина соглашается с предложенным Европарламентом видением "Восточного партнерства", которое должно заключаться в четкой дифференциации отношений ЕС со странами-партнерами на основе их евроинтеграционных амбиций, и надеется на поддержку позиции евродепутатов в итоговой декларации саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе. Об этом говорится в обнародованном в четверг комментарии МИД Украины, передает УНН.

"Украина приветствует принятие 15 ноября 2017 года доклада Европейского парламента "Рекомендации Совету ЕС, Европейской комиссии и Европейской службе внешней деятельности по дальнейшему развитию инициативы ЕС "Восточное партнерство"... Украина разделяет предложенное Европарламентом видение "Восточного партнерства", которое должно заключаться в четкой дифференциации отношений ЕС со странами-партнерами на основе их евроинтеграционных амбиций и применении принципа "больше за большее", - говорится в комментарии.

Также украинская сторона отметила тот факт, что депутаты ЕП в своем докладе поддержали инициативы Президента Петра Порошенко о перспективе присоединения ассоциированных партнеров к Таможенном союзе, Энергетическом союзе, Общему цифровому рынку, ассоциации с Шенгенской зоной, а также углублении сотрудничества в других сферах секторального сотрудничества с ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС планирует пересмотр повестки дня ассоциации с Украиной на 2018 год

"Мы особенно благодарны Европарламенту за подтверждение поддержки Украины в защите ее суверенитета, территориальной целостности и противодействии продолжающейся российской агрессии. Евродепутаты также отметили важность развертывания полицейской миссии ОБСЕ на востоке Украины и необходимости сохранения консолидированного давления государств-членов ЕС на Россию, в частности путем усиления целевых санкций с целью урегулирования конфликта на востоке Украины и восстановления украинского суверенитета над Крымом", - говорится в комментарии.

"Украинская сторона надеется, что позиция Европарламента, высказанная в указанном докладе, будет учтена в заключительной декларации пятого саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября 2017 года в Брюсселе", - подытожили в МИД.

Как сообщал УНН, ЕП принял решение, предложив странам Восточного партнерства, которые осуществили значительный прогресс в проведении реформ, связанных с ЕС, предоставить возможность присоединиться к европейскому Таможенному и Энергетическому союзу, а также создать для Украины, Грузии и Молдовы трастовый фонд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы