Украина рассчитывает на поддержку позиции ЕП в декларации саммита "Восточного партнерства"

"Украина приветствует принятие 15 ноября 2017 года доклада Европейского парламента "Рекомендации Совету ЕС, Европейской комиссии и Европейской службе внешней деятельности по дальнейшему развитию инициативы ЕС "Восточное партнерство"... Украина разделяет предложенное Европарламентом видение "Восточного партнерства", которое должно заключаться в четкой дифференциации отношений ЕС со странами-партнерами на основе их евроинтеграционных амбиций и применении принципа "больше за большее", - говорится в комментарии.

Также украинская сторона отметила тот факт, что депутаты ЕП в своем докладе поддержали инициативы Президента Петра Порошенко о перспективе присоединения ассоциированных партнеров к Таможенном союзе, Энергетическом союзе, Общему цифровому рынку, ассоциации с Шенгенской зоной, а также углублении сотрудничества в других сферах секторального сотрудничества с ЕС.

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"Мы особенно благодарны Европарламенту за подтверждение поддержки Украины в защите ее суверенитета, территориальной целостности и противодействии продолжающейся российской агрессии. Евродепутаты также отметили важность развертывания полицейской миссии ОБСЕ на востоке Украины и необходимости сохранения консолидированного давления государств-членов ЕС на Россию, в частности путем усиления целевых санкций с целью урегулирования конфликта на востоке Украины и восстановления украинского суверенитета над Крымом", - говорится в комментарии.

"Украинская сторона надеется, что позиция Европарламента, высказанная в указанном докладе, будет учтена в заключительной декларации пятого саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября 2017 года в Брюсселе", - подытожили в МИД.

Как сообщал УНН, ЕП принял решение, предложив странам Восточного партнерства, которые осуществили значительный прогресс в проведении реформ, связанных с ЕС, предоставить возможность присоединиться к европейскому Таможенному и Энергетическому союзу, а также создать для Украины, Грузии и Молдовы трастовый фонд.