Україна розраховує на допомогу США в реформуванні енергоринку – В.Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україна розраховує на підтримку США у реформуванні енергетичного ринку. Про це під час зустрічі з виконувачем обов’язків помічника Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів, спеціальним представником та координатором міжнародних енергетичних питань Марі Уорлік заявив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
“Ми сподіваємося на подальшу підтримку американських партнерів у реформуванні енергетичного сектору України, зокрема НАК „Нафтогаз України“, диверсифікації джерел енергопостачання та залучення американських інвестицій і технологій в енергетику нашої держави”, — заявив В.Кістіон.
Він підкреслив, що Україна цінує підтримку у контексті реформ енергетичного сектору і сподівається на подальшу плідну співпрацю з новою Адміністрацією США.
Крім того сторони детально обговорили процес реформування НАК “Нафтогаз України”.
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Зокрема, В.Кістіон зазначив, що уряд України налаштований на неухильне впродовження реформи газового сектору.
“М.Уорлік, у свою чергу, запевнила українську сторону у підтримці України з боку Сполучених Штатів”, — зазначили у прес-службі.