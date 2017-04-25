Україна розраховує на допомогу США в реформуванні енергоринку – В.Кістіон

“Ми сподіваємося на подальшу підтримку американських партнерів у реформуванні енергетичного сектору України, зокрема НАК „Нафтогаз України“, диверсифікації джерел енергопостачання та залучення американських інвестицій і технологій в енергетику нашої держави”, — заявив В.Кістіон.

Він підкреслив, що Україна цінує підтримку у контексті реформ енергетичного сектору і сподівається на подальшу плідну співпрацю з новою Адміністрацією США.

Крім того сторони детально обговорили процес реформування НАК “Нафтогаз України”.

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Зокрема, В.Кістіон зазначив, що уряд України налаштований на неухильне впродовження реформи газового сектору.

“М.Уорлік, у свою чергу, запевнила українську сторону у підтримці України з боку Сполучених Штатів”, — зазначили у прес-службі.