Украина рассчитывает на помощь США в реформировании энергорынка - В.Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украина рассчитывает на поддержку США в реформировании энергетического рынка. Об этом во время встречи с исполняющим обязанности помощника Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов, специальным представителем и координатором международных энергетических вопросов Мари Уорлик заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Мы надеемся на дальнейшую поддержку американских партнеров в реформировании энергетического сектора Украины, в частности НАК "Нафтогаз Украины", диверсификации источников энергоснабжения и привлечения американских инвестиций и технологий в энергетику нашего государства", - заявил В.Кистион.
Он подчеркнул, что Украина ценит поддержку в контексте реформ энергетического сектора и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с новой Администрацией США.
Кроме того, стороны подробно обсудили процесс реформирования НАК "Нафтогаз Украины".
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В частности, В.Кистион отметил, что правительство Украины настроено на неуклонное продолжение реформы газового сектора.
"М.Уорлик, в свою очередь, заверила украинскую сторону в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов", - отметили в пресс-службе.