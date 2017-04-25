Украина рассчитывает на помощь США в реформировании энергорынка - В.Кистион

"Мы надеемся на дальнейшую поддержку американских партнеров в реформировании энергетического сектора Украины, в частности НАК "Нафтогаз Украины", диверсификации источников энергоснабжения и привлечения американских инвестиций и технологий в энергетику нашего государства", - заявил В.Кистион.

Он подчеркнул, что Украина ценит поддержку в контексте реформ энергетического сектора и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с новой Администрацией США.

Кроме того, стороны подробно обсудили процесс реформирования НАК "Нафтогаз Украины".

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В частности, В.Кистион отметил, что правительство Украины настроено на неуклонное продолжение реформы газового сектора.

"М.Уорлик, в свою очередь, заверила украинскую сторону в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов", - отметили в пресс-службе.