Україна рішуче протестує проти переслідування українців в окупованому Криму - ОПУ

“​​Україна рішуче протестує проти порушення прав людини та переслідування своїх громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму. Цими днями в суді у Ростові-на-Дону розглядається справа кримськотатарських активістів, громадських журналістів та правозахисників, яким загрожує від 15 до 21 року суворого режиму. Марлена Асанова, Мемета Белялова, Тимура Ібрагімова, Ернеса Аметова, Сервера Зекір’яєва, Сейрана Салієва, Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова обвинувачують в організації та участі в терористичній організації, хоча вони лише зібралися в мечеті та мали у своїх помешканнях релігійну літературу. Фактично корінний народ Криму позбавляють права на те, щоб сповідувати свою релігію на рідній землі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед обвинувачених – тато 13 дітей Сервер Зекір'яєв, правозахисник та координатор руху "Кримська солідарність", кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня Сервер Мустафаєв, громадський журналіст і батько трьох дітей Тимур Ібрагімов та голова релігійної громади “Топчикой” Едем Смаїлов.

“Наполягаємо, що практика створення ворогів з цілих народів має припинитися, адже в сучасному цивілізованому світі не може бути місця для переслідувань за політичними, національними чи релігійними ознаками. Також хочемо нагадати, що свобода совісті – невід'ємна складова громадянських прав і свобод, що закріплена в конституціях багатьох країн”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що "Україна щоденно працює заради звільнення всіх політв’язнів і полонених, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і на території Російської Федерації".

“Ми не маємо права здаватися, занадто багато вже зроблено, багато втрачено, багато ще попереду”, – написав з ув’язнення до українських і міжнародних правозахисників, політиків і активістів правозахисник Сервер Мустафаєв із закликом підтримувати кримчан, затриманих за політичними звинуваченнями.

Нагадаємо, у фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" підтвердили коронавірус. Його вивезли з СІЗО у невідомому напрямку.