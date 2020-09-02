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Украина решительно протестует против преследования украинцев в оккупированном Крыму - ОПУ

Киев • УНН

 • 13100 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офис Президента.

Украина решительно протестует против преследования украинцев в оккупированном Крыму - ОПУ

"Украина решительно протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму. В эти дни в суде в Ростове-на-Дону рассматривается дело крымскотатарских активистов, общественных журналистов и правозащитников, которым грозит от 15 до 21 года строгого режима. Марлена Асанова, Мемета Белялова, Тимура Ибрагимова, Эрнеста Аметова, Сервера Зекирьяева, Сейрана Салиева, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова обвиняют в организации и участии в террористической организации, хотя они только собрались в мечети и имели в своих домах религиозную литературу. Фактически коренной народ Крыма лишают права на то, чтобы исповедовать свою религию на родной земле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обвиняемых - папа 13 детей Сервер Зекирьяев, правозащитник и координатор движения "Крымская солидарность", кавалер ордена "За заслуги" III степени Сервер Мустафаев, общественный журналист и отец троих детей Тимур Ибрагимов и председатель религиозной общины "Топчикой" Эдем Смаилов.

"Настаиваем, что практика создания врагов из целых народов должна прекратиться, ведь в современном цивилизованном мире не может быть места для преследования по политическим, национальным или религиозным признакам. Также хотим напомнить, что свобода совести - неотъемлемая составляющая гражданских прав и свобод, закрепленная в конституциях многих стран", - указано в сообщении.

Сообщается, что "Украина ежедневно работает ради освобождения всех политзаключенных и пленных, содержащихся на временно оккупированных территориях и на территории Российской Федерации".

"Мы не имеем права сдаваться, слишком много уже сделано, многое утрачено, многое еще впереди", - написал из заключения к украинским и международным правозащитникам, политикам и активистам правозащитник Сервер Мустафаев с призывом поддерживать крымчан, задержанных по политическим обвинениям.

Напомним, у фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" подтвердили коронавирус. Его вывезли из СИЗО в неизвестном направлении.

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