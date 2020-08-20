У фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" підтвердили коронавірус: його вивезли з СІЗО у невідомому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про спалах коронавірусу в російському СІЗО, де незаконно утримують українських політв'язнів. Зокрема, фігурант справи "Хізб ут-Тахрір" Муслім Алієв вже хворіє на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Офісу Омбудсмена.
"У кримського татарина Мусліма Алієва (фігурант справи "Хізб ут-Тахрір", політв'язень - ред.), якого незаконно утримують у "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан", підтверджено COVID-19. Разом з ним могли заразитися й інші громадяни України, які там перебувають", - повідомили в офісі з посиланням на Денісову.
За її словами, Алієву "не було надано невідкладну медичну допомогу. Його замотали у плівку та вивезли у невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру".
"У цьому ж СІЗО знаходяться Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір-Усеін та Арсен Джеппаров - вони опинилися у зоні ризику зараження коронавірусом", - зазначила Денісова.
Також вона наголосила, що Москва продовжує порушувати права і свободи українських громадян, яких незаконно утримує в неволі.
"Керівництво слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф'янова щодо надання їм належної медичної допомоги. Зокрема, в Арсена Джеппарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура та головні болі, а в Аліма Суф'янова понад шість днів поспіль тримається висока температура та болять нирки", - заявила Денісова.
Омбудсмен вимагає від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відповідного реагування та негайного припинення нелюдського поводження з незаконно утримуваними українськими політв'язнями, зазначили в офісі.
"Уповноважений також закликала міжнародну спільноту підтримати наших співгромадян та продовжувати тиск на країну-окупанта, аби спільно домогтися звільнення всіх українських політв'язнів", - додали в Офісі Омбудсмена.
Нагадаємо, посольство США в Україні висловило стурбованість повідомленнями про спалах коронавірусної хвороби COVID-19 у слідчому ізоляторі в Росії, де несправедливо утримують кількох українських політв’язнів.