У фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" подтвердили коронавирус: его вывезли из СИЗО в неизвестном направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о вспышке коронавируса в российском СИЗО, где незаконно удерживают украинских политзаключенных. В частности, фигурант дела "Хизб ут-Тахрир" Муслим Алиев уже болеет коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Омбудсмена.
"У крымского татарина Муслима Алиева (фигурант дела "Хизб ут-Тахрир", политзаключенный - ред.), которого незаконно удерживают в "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан", подтвержден COVID-19. Вместе с ним могли заразиться и другие граждане Украины, которые там находятся", - сообщили в офисе со ссылкой на Денисову.
По ее словам, Алиеву "не была оказана неотложная медицинская помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру".
"В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров - они оказались в зоне риска заражения коронавирусом", - отметила Денисова.
Также она подчеркнула, что Москва продолжает нарушать права и свободы украинских граждан, которые незаконно удерживает в неволе.
"Руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи. В частности, у Арсена Джеппарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а в Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки", - заявила Денисова.
Омбудсмен требует от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой соответствующего реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными, отметили в офисе.
"Уполномоченный также призвала международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжать давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться освобождения всех украинских политзаключенных", - добавили в Офисе Омбудсмена.
Напомним, посольство США в Украине выразило обеспокоенность сообщениями о вспышке коронавирусной болезни COVID-19 в следственном изоляторе в России, где несправедливо удерживают нескольких украинских политзаключенных.