Україна провели перші в своїй історії міжвідомчі кіберконсультації з Іспанією

“Відбулися перші в історії міжвідомчі кіберконсультації з Іспанією. Така співпраця покликана зміцнити не лише українсько-іспанські відносини, але й кібербезпеку ЄС, враховуючи наявний досвід України у цій сфері”, — зазначив він.

Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки попередив про зростання кіберзагрози для України через потужну кібератаку на американську компанію FireEye.