Україна провели перші в своїй історії міжвідомчі кіберконсультації з Іспанією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна та Іспанія провели перші в історії міжвідомчі кіберконсультації, покликані зміцнити кібезбезпеку ЄС та українсько-іспанські відносини. Про це у своєму Twitter написав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає УНН.
“Відбулися перші в історії міжвідомчі кіберконсультації з Іспанією. Така співпраця покликана зміцнити не лише українсько-іспанські відносини, але й кібербезпеку ЄС, враховуючи наявний досвід України у цій сфері”, — зазначив він.
Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки попередив про зростання кіберзагрози для України через потужну кібератаку на американську компанію FireEye.