Украина провели первые в своей истории межведомственные киберконсультации с Испанией

“Состоялись первые в истории межведомственные киберконсультации с Испанией. Такое сотрудничество призвано укрепить не только украинского-испанские отношения, но и кибербезопасность ЕС, учитывая имеющийся опыт Украины в этой сфере”, — отметил он.

Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности предупредил о росте киберугрозы для Украины через мощную кибератаке на американскую компанию FireEye.