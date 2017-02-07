Україна протягом п’яти днів лютого зменшила відбір газу з ПСГ майже удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Україна за перші п’ять днів лютого Україна зменшила відбір газу з підземних сховищ на 1,75 раза до 52 мле куб. м на добу. Про це йдеться у повідомленні на сторінці НАК “Нафтогаз України” у Facebook, передає УНН.
“Україна знизила використання газу з підземних сховищ майже удвічі (з 92 до 52 млн куб м на добу) за п’ять днів з 1 по 5 лютого. Точніше, у 1,75 раза”, — сказали у НАК.
У “Нафтогазі” зазначили, що така ситуація є нормальною і відповідає коливанням температури.
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили, що на сьогодні немає застережень стосовно забезпечення держави газом в опалювальний період.
За даними Міненерговугілля, на сьогодні запаси газу у підземних сховищах становлять близько 9,5 млрд куб.м.