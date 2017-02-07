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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна протягом п’яти днів лютого зменшила відбір газу з ПСГ майже удвічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Україна за перші п’ять днів лютого Україна зменшила відбір газу з підземних сховищ на 1,75 раза до 52 мле куб. м на добу. Про це йдеться у повідомленні на сторінці НАК “Нафтогаз України” у Facebook, передає УНН.

Україна протягом п’яти днів лютого зменшила відбір газу з ПСГ майже удвічі

“Україна знизила використання газу з підземних сховищ майже удвічі (з 92 до 52 млн куб м на добу) за п’ять днів з 1 по 5 лютого. Точніше, у 1,75 раза”, — сказали у НАК.

У “Нафтогазі” зазначили, що така ситуація є нормальною і відповідає коливанням температури.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили, що на сьогодні немає застережень стосовно забезпечення держави газом в опалювальний період.

За даними Міненерговугілля, на сьогодні запаси газу у підземних сховищах становлять близько 9,5 млрд куб.м.

Українські Національні Новини

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