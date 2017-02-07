Украина в течение пяти дней февраля снизила отбор газа из ПХГ почти вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украина за первые пять дней февраля снизила отбор газа из подземных хранилищ на 1,75 раза до 52 млн куб. м в сутки. Об этом говорится в сообщении на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook, передает УНН.
"Украина снизила использование газа из подземных хранилищ почти вдвое (с 92 до 52 млн куб м в сутки) за пять дней с 1 по 5 февраля. Точнее, в 1,75 раза", - сказали в НАК.
В "Нафтогазе" отметили, что такая ситуация является нормальной и соответствует колебаниям температуры.
Напомним, в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что на сегодня нет предостережений относительно обеспечения государства газом в отопительный период.
По данным Минэнергоугля, на сегодня запасы газа в подземных хранилищах составляют около 9,5 млрд куб.