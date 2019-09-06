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Україна протестувала газопровід "Союз" у реверсному режимі

Україна протестувала газопровід "Союз" у реверсному режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Магістральний газопровід "Союз" тестово запрацював в реверсному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ "Укртрансгаз".

"У кінці серпня Укртрансгаз здійснив успішний тестовий запуск ділянки магістрального газопроводу "Союз" для роботи в зворотньому напрямку "захід-схід". Це жодним чином не вплинуло на транспортування блакитного палива до країн ЄС – заявки Газпрому на транзит були виконані в повному обсязі", - вказали у комапанії.

Фізичні випробування проводились в рамках підготовки ГТС до опалювального сезону 2019/2020.

"Протягом трьох днів на ділянці газогону "Союз" від західного кордону до богородчанського вузла було відпрацьовано режим, при якому обсяги транспортування в реверсному напрямку досягли максимуму імпортних потужностей зі Словаччини – 42,5 млн кубометрів газу/добу", - додали в УТГ.

Результати тесту, як зазначається, зафіксували стабільну роботу обладнання та всіх газоперекачувальних агрегатів, таким чином підтвердили готовність і спроможність реверсної схеми до функціонування в штатному режимі.

Нагадаємо, Україна готує додатковий пункт реверсного прийому газу, щоб не залежати від РФ.

Українські Національні Новини

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